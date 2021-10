Großbritannien vergibt Visa für 800 Schlachter

Hunderte Schlachter aus dem Ausland sollen den Schweinestau auf britischen Bauernhöfen lindern. Bis Jahresende können sich bis zu 800 Fachkräfte für vorübergehende Arbeitsvisa bewerben, wie die Regierung in London in der Nacht zum Freitag mitteilte. Sie dürfen dann bis zu sechs Monate im Land bleiben. Zuvor hatte die Regierung bereits eine ähnliche Regelung für maximal 5500 Arbeiter für die geflügelverarbeitende Industrie angekündigt.

We continue to help industry tackle the global shortage of drivers. We've announced plans for a temporary extension of cabotage rights in the UK so foreign hauliers can make unlimited journeys for 2 weeks whilst here to bolster supply chains✅ https://t.co/RIgSquqYUs