Wegen Brexit müssen 100.000 Schweine sterben

Britische Farmer schlagen Alarm: Wie die «Mail on Sunday» berichtet, sollen rund 100.000 Schweine getötet und verbrannt werden, weil es in den Schlachthöfen an Personal mangelt.

Seit dem Austritt aus der EU hat Großbritannien mit einigen Problemen zu kämpfen, die direkt auf den Brexit zurückgeführt werden können. So sorgte ein Manko an Lastwagenfahrern teilweise für leere Regale und in Schottland mussten Bauern vergangene Woche Millionen von Broccoli- und Blumenkohl-Köpfen vernichten, weil es ihnen an Erntehelfern fehlt. Ketten wie McDonald’s, Subway oder KFC warnten ihre Kunden vor Verknappungen im Angebot.

Nun hat es auch die Schweinfarmer getroffen. Zoe Davies, Chefin der Schweinezucht-Vereinigung National Pig Association, gab an, wegen fehlenden 15 Prozent bei den Schlachthofangestellten bestehe ein Überhang von 85’000 Schweinen, die zum Metzger gebracht werden sollten – und jede Woche kämen 15.000 Tiere dazu. Wenn diese nicht bald an die Reihe kämen, müssten sie umgebracht und ihre Kadaver verbrannt werden, da ihre Fütterung unrentabel werde.

Balletttänzerinnen ja – Metzger nein

Schuld an der Misere ist eine Liste mit Branchen und Berufen, in denen ein Arbeitskräftemangel droht und für die deswegen Arbeitsbewilligungen für Kräfte aus europäischen Ländern erteilt wurden. Zusammengestellt wurde diese von Innenministerin Priti Patel. Laut Davies hatte ein beratendes Komitee empfohlen, auch Metzger auf diese Liste zu setzen, doch das sei nicht geschehen. «Auf der Liste stehen Balletttänzerinnen und -Tänzer, aber keine Fleischer. So etwas kann man gar nicht erfinden», sagt sie.

Auch Gemüse- und Getreidebauern leiden

Nick Allen von der Vereinigung britischer Fleischverarbeiter sagt: «Niemand verlangt, dass wir zum freien Verkehr von Arbeitskräften zurückkehren. Großbritannien hat sich entschieden, die EU zu verlassen, so dass unsere Politiker die Entscheidungsgewalt haben. Wir möchten nur, dass die Regierung ihre Politik so ausrichtet, dass der Übergang möglichst sanft abläuft und nicht in solchen potentiellen Katastrophen mündet.»

Auch die Gemüse- und Getreidebauern leiden unter Arbeitskräftemangel. Weil rund ein Drittel des Personalbestands fehle, werde wohl ein beträchtlicher Teil der Ernte auf den Feldern verfaulen. Zudem fehlten in den Unternehmen der Esswaren- und Getränkeindustrie rund eine halbe Million Arbeitskräfte.

(L'essentiel/trx)