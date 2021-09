«Es gibt keinen Gott außer Allah»

Der Hauptangeklagte, Salah Abdeslam, im Prozess zu den Pariser Anschlägen vom November 2015 hat sich im Gerichtssaal zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. «Ich habe jeden Beruf aufgegeben, um Kämpfer des Islamischen Staates zu werden», antwortete Salah Abdeslam auf die Frage des Vorsitzenden Richters nach seinem Beruf. Der 31 Jahre alte Franko-Marokkaner soll drei der Attentäter zum Fußballstadion gebracht und selbst einen Sprengstoffgürtel getragen haben. Er ist das einzige noch lebende Mitglied des Terrorkommandos.

Abdeslams erste Worte vor Gericht waren das muslimische Glaubensbekenntnis. «Ich möchte als erstes bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah», sagte er. «Das sehen wir dann später», gab ihm der Vorsitzende Richter Jean-Louis Périès ungerührt zur Antwort. Die Namen seiner Eltern wollte Abdeslam nicht nennen.

Historischer Prozess

Sechs Jahre nach den schwersten Anschlägen in der Geschichte der französischen Republik müssen sich Abdeslam und 19 weitere Angeklagte im umfassendsten Prozess, den die französische Justiz je geführt hat, vor Gericht verantworten. «Wir beginnen einen Prozess, der als historisch gilt», sagte der Vorsitzende Richter Jean-Louis Périès zum Auftakt. Von den 20 Angeklagten erscheinen nur 14 vor Gericht. Fünf Angeklagte sind nach Einschätzung der Geheimdienste tot, unter ihnen der Auftraggeber Oussama Atar, ein Belgier mit marokkanischen Wurzeln. Er soll die Anschläge von Syrien aus gesteuert haben. Einer der Angeklagten wird noch gesucht.

Bei den nahezu zeitgleichen Angriffen im Konzertsaal Bataclan, auf Straßencafés und in einem Fußballstadion hatten islamistische Attentäter am 13. November 2015 insgesamt 130 Menschen getötet, darunter zwei Deutsche. 350 weitere Menschen wurden verletzt.

Lebenslange Haft

Am Tag nach den Anschlägen geriet Salah Abdeslam in Nordfrankreich in eine Polizeikontrolle, war damals aber noch nicht im Visier der Ermittlerinnen und Ermittler. Er wurde im März 2016 in der Nähe seines Elternhauses in Belgien festgenommen. Dabei kam es zu einer Schießerei, wofür er in einem ersten Prozess in Belgien bereits zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Beim Pariser Prozess drohen ihm lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung.

Der 31 Jahre alte Franko-Marokkaner, der im schwarzen T-Shirt, mit Bart und Maske vor Gericht erschien, bislang die Aussage zu den Taten verweigert.

