Über 150 Festnahmen bei Militärparade

Des gilets jaunes présents aux abords des Champs-Élysées pour huer l'arrivée du président de la République pic.twitter.com/EQD3NOYhdI — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2019

Am Rande der Pariser Militärparade zum Nationalfeiertag hat die Polizei mindestens 152 Menschen festgenommen. Das bestätigten die Behörden am Sonntag. Wie Justizkreise ergänzend mitteilten, wurden zwei prominente «Gelbwesten»-Vertreter, Jerôme Rodriguez und Maxime Nicolle, in Polizeigewahrsam genommen. Die beiden sollen eine unerlaubte Demonstration organisiert haben.

14-Juillet: affrontements entre forces de l'ordre et manifestants aux abords des Champs-Élysées pic.twitter.com/V7Dk2EBi8a — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2019

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war auf der Prachtstraße Champs-Élysées von einigen Demonstranten ausgebuht worden, wie französische Medien berichteten. Bundeskanzlerin Angela Merkel war nach Paris gekommen und verfolgte die rund zweistündige Militärparade an der Place de la Concorde im Herzen der Hauptstadt.

Vertreter der Protestbewegung «Gelbwesten» protestieren seit vergangenem November im ganzen Land gegen die Reformpolitik Macrons. In den vergangenen Monaten war der Zulauf jedoch deutlich zurückgegangen.

#GiletsJaunes : sur les Champs-Elysées, la tension monte. Les manifestants ont mis le feu à une poubelle en plein milieu de l'avenue pic.twitter.com/L5xg7cgtiQ — CNEWS (@CNEWS) July 14, 2019

