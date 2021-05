«Der Westen soll sich nicht so aufregen»

Auch einen Tag nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Belarus gibt es zum Verbleib des festgenommenen Oppositionsaktivisten und Bloggers Roman Protassewitsch keine offiziellen Angaben. Die Reaktionen von Politik und Presse im Westen sind von Empörung geprägt.

Russland, ein eiserner Verbündeter des Lukaschenko-Regimes, zeigte sich dagegen «schockiert» über die Reaktion des Westens. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa schrieb auf Facebook, auch westliche Staaten hätten in der Vergangenheit «Entführungen, erzwungene Landungen und illegale Festnahmen» begangen.

Sacharowa, schrieb auf Facebook, der Westen solle sich nicht so aufregen. 2013 sei auf Geheiß der USA in Österreich das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten zur Landung gezwungen worden. Das Internet sei voll von Beispielen über gewaltsame Entführungen, erzwungene Landungen und illegale Festnahmen, «die sich die Hüter der Ordnung und Moral» im Westen geleistet hätten, meinte sie.

Kremlsprecher Dmitri Peskow mahnte am Montag in Moskau eine «nüchterne Bewertung» des Vorfalls an. Die einen forderten Sanktionen, die anderen erklärten, es sei alles in Übereinstimmung mit den internationalen Regeln verlaufen. «Wir möchten uns nicht an diesem Rennen beteiligen, jemanden zu verurteilen oder etwas zu unterstützen», meinte Peskow. Gleichzeitig forderte er eine internationale Untersuchung der erzwungenen Flugzeug-Landung.

«Eine sorgfältige Operation, wahrscheinlich nicht nur von Belarus»

Protassewitschs Vater Dmitri glaubt, dass es sich um eine sorgfältige Operation «wahrscheinlich nicht nur von den Geheimdiensten von Belarus» handelte, wie er im Interview des belarussischen Radiosenders Radio Swoboda erklärte. Russland ist enger Verbündeter von Belarus. Sein Sohn war demnach auf der Rückreise von einem Griechenland-Urlaub in die litauische Hauptstadt Vilnius, als Lukaschenko das Flugzeug zur Landung zwingen ließ. Er selbst habe nicht gewusst, wann sein Sohn fliege.

Dmitri Protassewitsch sprach von einem «Terrorakt» des Machthabers Lukaschenko. «Die Operation hatte ein großes Ausmaß, um auf die gesamte internationale Gemeinschaft zu spucken und auf deren Meinung», sagte Dmitri Protassewitsch. Lukaschenko gilt als «letzter Diktator Europas». Die EU erkennt ihn seit der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August nicht mehr als Staatschef an. Die EU forderte auch die sofortige Freilassung Protassewitschs.

«Wir sind sehr besorgt um unseren Sohn», sagte Protassewitsch. «Leider wissen wir nicht, wo er ist und was mit ihm ist. Wir hoffen auf das Beste.»

EU disktuiert am Montag, NATO am Dienstag

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte am Montag im Namen aller 27 EU-Staaten die sofortige Freilassung des belarussischen Journalisten Roman Protassewitsch. «Seine Festnahme ist ein weiterer offenkundiger Versuch der belarussischen Behörden, alle oppositionellen Stimmen zum Schweigen zu bringen», so Borrell.

Zudem müsse der Vorfall eine internationale Untersuchung zur Folge haben. Die Situation werde auch Thema beim EU-Sondergipfel, der am Montagabend in Brüssel beginnt. Die EU werde die Folgen dieser Handlung prüfen, einschließlich «Maßnahmen gegen die Verantwortlichen».

Großbritanniens Außenminister Dominic Raab ließ verlauten: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko müsse für seine «haarsträubenden» Handlungen zur Verantwortung gezogen werden. «Das Vereinigte Königreich arbeitet mit seinen Verbündeten an einer koordinierten Reaktion, einschließlich weiterer Sanktionen.»

Belgien und Tschechien haben aufgrund des Vorfalls die belarussischen Botschafter einbestellt. Die Botschafter der NATO-Mitglieder werden sich am Dienstag beraten.

Belarus wies die Vorwürfe zurück. Die Behörden hätten völlig legal auf eine «Bombendrohung» reagiert, erklärte das Außenministerium. «Es besteht kein Zweifel, dass die Handlungen unserer zuständigen Stellen den internationalen Regeln entsprachen.» Das Ministerium warf dem Westen vor, den Vorfall mit Hilfe «unbegründeter Anschuldigungen» politisch zu instrumentalisieren.

Reaktionen der internationalen Presse

Die Londoner «Times» kommentiert am Montag die erzwungene Landung mit folgendem Zitat: «Mit so einer unverschämten Aktion darf Lukaschenko nicht ungestraft davonkommen. Damit würde man riskieren, einen Präzedenzfall zu schaffen, der in Zukunft von anderen Schurkenstaaten kopiert werden könnte.»

Die Polnische Zeitung «Rzeczpospolita» schrieb: «Er flog von der freien Welt in die freie Welt, von Athen nach Vilnius, und plötzlich landete er in Minsk, um Lukaschenkos wichtigster politischer Gefangener zu werden. Er weiß, mit welchen Methoden man ihn verhören wird. Er weiß, dass ihm danach eine langjährige Lagerhaft droht, vielleicht sogar der Tod.»

«Er wusste, dass die Landung ihm galt»

Und die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» schreibt: «Alexander Lukaschenko hat den Zorn Europas auf sich gezogen.» Der Zwischenfall habe auch eine gewaltige Reaktion unter den Oppositionellen von Belarus ausgelöst. Viele hätten die Handlungen Minsks einen «beispiellosen Vorfall» und einen «Akt des Staatsterrorismus» genannt.

Der griechische TV-Sender «Mega» zitierte einen Augenzeugen aus dem Flugzeug: «Als ich hörte, dass das Flugzeug nach Weißrussland zurückkehrt, sah ich seine Reaktion. Er legte die Hände über den Kopf, als wüsste er, dass etwas Schlimmes passieren würde.» Protassewitsch habe gleich verstanden, dass die Notlandung ihm gilt.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilt die Aktion Lukaschenkos mit folgenden Worten: «Der Fall klingt nach einer Hollywood-Idee, ist aber keine. Die Realität dieses offensichtlichen Aktes der Luftpiraterie ist erschreckend»

Ryanair-Chef entsetzt

Ryanair-Unternehmenschef Michael O’Leary sprach von einem beispiellosen Vorgang. «Ich denke, es ist das erste Mal, dass so etwas einer europäischen Airline passiert», sagte er im irischen Rundfunk. «Es war eine staatlich geförderte Entführung.» Er gehe auch davon aus, dass an Bord der Ryanair-Maschine Agenten des belarussischen Geheimdienstes KGB gewesen seien.

Fluggesellschaften wollen Belarus nicht mehr überfliegen

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic, wie auch das Unternehmen Wizz Air werden bis auf weiteres den belarussischen Luftraum meiden.

Protassewitsch, der in seiner Heimat unter anderem wegen Anstiftung zu Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko zur Fahndung ausgeschrieben war, kam am Sonntag auf dem Flughafen in Minsk in Haft. Über seinen genauen Aufenthaltsort ist nichts bekannt.



(L'essentiel/Agenturen/pco)