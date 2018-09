Die zwei werden keine Freunde mehr: Der Streit zwischen Außenminister Jean Asselborn und dem italienischen Innenminister Matteo Salvini hat sich am Wochenende zugespitzt. Asselborn hatte Salvini in einem Interview bezichtigt, «die Methoden und Töne der Faschisten der 30er Jahre» zu verwenden. Zuvor waren beide Politiker am Freitag bei einem informellen EU-Treffen in Wien aneinander geraten.

«Der sozialistische Minister der Steueroase Luxemburg bezeichnet mich heute als faschistisch, nachdem er unsere italienischen Großväter mit den heutigen illegalen Einwanderern verglichen und meine Rede mit einem ‹Merde›-Ruf unterbrochen hat», schrieb Salvini in einem Beitrag auf Twitter und Facebook. «Was haben die für ein Problem in Luxemburg? (...) Wenn er die Einwanderer so sehr liebt, dann soll er sie alle in Luxemburg aufnehmen, in Italien haben wir bereits zu viele aufgenommen», so der Vorsitzende der rechtspopulistischen Lega.

Seine Ausführung schloss Salvini mit einem «Cin cin» (das italienische Wort für «Prost») und einem Rotwein-Emoji. In dem Beitrag ist auch ein Bild angehängt, das EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim Tätscheln von Asselborns Wange zeigt. Offenbar will Salvini seinen politischen Kontrahenten als Alkoholiker verunglimpfen. Juncker musste sich erst vor kurzem ähnliche Vorwürfe gefallen lassen.

Finanzskandal als wahrer Hintergrund?

Salvinis Attacken auf Luxemburg könnten aber noch einen ganz anderen Grund haben als den Streit in der Asylfrage. Wegen eines alten Veruntreuungsskandals drohen Salvinis Lega nämlich große finanzielle Schwierigkeiten. Laut einem Gerichtsurteil soll die rechtspopulistische Partei 49 Millionen Euro an den Staat zurückzahlen – wie Der Standard schreibt, befinden sich aber lediglich rund fünf Millionen Euro in den Parteikassen. Der ehemalige Parteichef Umberto Bossi und ein früherer Schatzmeister sollen die Gelder zwischen 2008 und 2010 veruntreut haben und wurden dafür im vergangenen Jahr verurteilt. Der ominöse «Lega-Schatz» soll auf Konten in Luxemburg und Zypern lagern. Laut Tagblatt.ch führte die italienische Justiz Zeugenbefragungen im Großherzogtum durch.

Salvini will von den Machenschaften seines Vorgängers nichts mitbekommen haben. Er sieht seine Lega als Opfer einer angeblich politisierten Justiz. Vergleichbares hätte es bislang nur in der Türkei gegeben, sagte der Innenminister vergangene Woche. Der Skandal um den Lega-Schatz lastet auch auf der Regierungskoalition zwischen der Lega und der Protestbewegung Fünf Sterne.

(jt/dpa/afp/L'essentiel)