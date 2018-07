Zypern soll seine Teilung überwinden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit 1974 ist Zypern eine geteilte Insel, durch die ein bewachter Grenzstreifen verläuft und seit Jahren ist keine Veränderung in Sicht. Dazu ist am Montag die US-Diplomatin und Politikerin, Jane Holl Lute, in der Inselhauptstadt Nikosia eingetroffen. Im Auftrag von UN-Generalsekretär António Guteres sondiert sie die Möglichkeiten für einen Neubeginn der Gespräche zwischen griechischen- und türkischen Zyprern, berichtete das zyprische Staatsfernsehen (RIK).

Zunächst traf sich Holl Lute mit dem zyprischen Präsidenten Nikos Anastasiades. Anschließend reiste sie in den Norden der Insel und traf sich mit dem politischen Führer der türkischen Zyprer, Mustafa Akinci. Es werden Gespräche in Athen, Ankara, London und Brüssel folgen, hieß es aus UN-Kreisen auf Zypern.

Die UN-Bemühungen zur Überwindung des Zypern-Konfliktes waren vergangenes Jahr nach intensiven Verhandlungen hauptsächlich an der Frage des Abzugs der rund 35 000 türkischen Besatzungssoldaten aus dem Norden gescheitert. Ziel der seit mehr als 40 Jahren andauernden Verhandlungen ist die Bildung einer Föderation zwischen zwei politisch gleichberechtigten Bundesländern - einem griechisch-zyprischen im Süden und einem türkisch-zyprischen im Norden. Zypern ist seit 2004 Mitglied der EU. Das EU Recht gilt jedoch nicht im Nordteil der Insel. Die Türkische Republik Nordzypern (KKTC) wird nur von der Türkei anerkannt. Die Inselrepublik ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt.

(L'essentiel/dpa)