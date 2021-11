Randalierer setzen «Orgie der Gewalt» in Den Haag fort

Erneut ist in den Niederlanden eine Demonstration gegen die neuen Corona-Beschränkungen der Regierung in Krawallen ausgeartet. Hunderte Menschen setzten am Samstagabend in Den Haag Fahrräder in Brand und bewarfen Polizisten und Polizistinnen mit Steinen und anderen Gegenständen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Mindestens ein Mensch wurde festgenommen.

Bereits am Vorabend war es bei einer Protestkundgebung zu Ausschreitungen gekommen. Randalierer und Randaliererinnen bewarfen Polizisten und Polizistinnen und Feuerwehrleute mit Steinen und setzten Elektro-Roller in Brand. Nach Angaben der Polizei wurden an verschiedenen Orten Brände gelegt und Feuerwerkskörper gezündet.

«Orgie der Gewalt»

Polizisten und Polizistinnen gaben Schüsse ab. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt, zwei davon erlitten Schusswunden. Dutzende Menschen wurden festgenommen. Der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, sprach von einer «Orgie der Gewalt».

In den Niederlanden gilt wegen steigender Corona-Infektionszahlen seit einer Woche wieder ein Teil-Lockdown. Die Bürger und Bürgerinnen dürfen sich nur mit maximal vier weiteren Menschen in ihren Wohnungen treffen, Arbeitnehmer und -nehmerinnen sollen möglichst im Homeoffice arbeiten. Geschäfte müssen früher schließen.

(L'essentiel/afp/roa)