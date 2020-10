EU-​​Staaten beraten gemeinsame Asylpolitik

Die EU-Innenminister haben am Donnerstag erstmals über die neuen Vorschläge für eine Reform der Migrations- und Asylpolitik beraten. Weil Deutschland derzeit den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitet Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Verhandlungen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat das ursprünglich in Luxemburg geplante Treffen als Videokonferenz stattgefunden.

Die EU-Staaten streiten seit Jahren über die Asylpolitik – vor allem darüber, ob und wie Migranten auf alle verteilt werden sollen. Deshalb hat die EU-Kommission vor zwei Wochen ein neues Konzept vorgestellt, über das Mitgliedsländer und Europaparlament nun verhandeln. Demnach sollen Länder wie Griechenland und Italien insbesondere mit stärkerem Grenzschutz sowie mit Hilfe bei der Rückführung abgelehnter Schutzsuchender entlastet werden.

Jean Asselborn glaubt nicht an Einigung

Zugleich will die EU-Kommission, dass alle Staaten einen Beitrag leisten. Länder, die sich der Aufnahme von Migranten verweigern, sollen etwa für die Rückführung abgelehnter Asylbewerber zuständig sein. Eine verpflichtende Verteilung von Migranten, die für manche Staaten ein rotes Tuch ist, soll es nur in absoluten Ausnahmen geben.

Am Mittwoch erst hatte sich Luxemburgs Minister für Immigration und Asyl, Jean Asselborn, in einem Interview mit dem Börsenblatt skeptisch gegenüber einer Einigung der EU-Länder geäußert: «Derzeit macht mir nichts Hoffnung, dass wir als Gemeinschaft von 27 Ländern unsere Verantwortung sehen und mithelfen werden. Wenn wir das seit 2015 getan hätten, gäbe es kein Moria.» Ein neues Konzept funktioniere seiner Ansicht nach nur, wenn alle Länder an einem Strang ziehen. «Es muss eine Klausel geben, die die Aufnahme von Flüchtlingen ab einem gewissen Moment verpflichtend macht», sagte Asselborn.

(mei/L'essentiel/dpa)