Kritik an «Reisezirkus» des Europaparlaments

Parlamentspräsident David Sassoli hatte am Donnerstagabend entschieden, die nächste Plenarsitzung in Brüssel statt in Straßburg abzuhalten, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Und hat damit eine alte Debatte neu entfacht: Das sollte immer so sein, meinte der Vorsitzende der SPD-Europaabgeordneten, Jens Geier, am Freitag: «Der Reisezirkus des Europäischen Parlaments zwischen Brüssel und Straßburg muss aufhören», verlangte Geier, der auch stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss des Parlaments ist.

Das Parlament kommt jedes Jahr für zwölf Plenarsitzungen in Straßburg zusammen. Alle anderen Sitzungen, auch der Ausschüsse, finden in Brüssel statt. «Die Aufteilung der Parlamentsarbeit auf die drei Orte Brüssel, Straßburg und Luxemburg ist ineffizient und unzeitgemäß», meinte der SPD-Politiker. Die monatlichen Reisen zwischen Brüssel und Straßburg seien mit Kosten, Zeitverlust und Umweltbelastung verbunden – das nutze wenigen und schade vielen. «Das Parlament muss nach Schätzungen 114 Millionen Euro jährlich für Reisekosten und die Aufrechterhaltung mehrerer Arbeitsorte aufbringen», erklärte Geier. «Zusätzlich wird die Umwelt dadurch mit bis zu 19 000 Tonnen Kohlendioxid belastet.»

On the basis of an updated report from the @Europarl_EN’s Medical Service on the evolution of #COVID19, next week's plenary session will exceptionally be held in Brussels due to force majeure. https://t.co/JmbBfekRPt