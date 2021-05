Erneut Flugzeug in Minsk durchsucht

Ein Flugzeug der Lufthansa ist am Montag im belarussischen Minsk nach einem Sicherheitshinweis durchsucht worden. Das Unternehmen teilte auf Anfrage am Nachmittag mit, dass es für den Flug LH1487 nach Frankfurt (Main) während des Boardings einen Sicherheitshinweis an die lokalen Behörden gegeben habe.

«Wir folgen den Anweisungen der lokalen Behörden, die das Flugzeug vor Abflug erneut durchsuchen und die Passagiere erneut einem Sicherheitscheck unterziehen», hieß es. Auf Twitter bestätigte die Lufthansa einen «Security Alert».

Dazu würden auch alle Koffer und die Fracht ausgeladen. An Bord waren laut Lufthansa 51 Passagiere inklusive fünf Mitglieder der Crew. Es komme zu Verzögerungen. «Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für die Passagiere, doch haben Sicherheit der Fluggäste, der Crew und des Flugzeugs bei Lufthansa immer höchste Priorität», teilte das Unternehmen weiter mit.

«Akute Terrorgefahr» laut E-Mail

Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax gaben Beamte an, dass es sich um «akute Terrorgefahr» gehandelt habe. Man habe eine E-Mail erhalten, worin stand, dass «eine bislang noch nicht identifizierte Person einen Terrorangriff» auf das Flugzeug plane.

Mittlerweile konnte das Flugzeug in Richtung Frankfurt abheben.

Litauen stellt ab Dienstag Flüge über belarussischen Luftraum ein

In Reaktion auf die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk hat die litauische Regierung ein Überflugverbot über den belarussischen Luftraum verhängt. Flugzeuge, die nach Litauen fliegen oder in dem baltischen EU- und Nato-Land starten, dürfen nicht mehr über das benachbarte Belarus fliegen. Das Verbot tritt am 25. Mai um Mitternacht (Koordinierte Weltzeit) in Kraft. Betroffen davon sind nach Angaben der Staatskanzlei in Vilnius bis zu 26 Flüge pro Tag von und nach Litauen.

Ryanair-Flieger zur Landung gezwungen

Belarus hatte am Sonntag einen Ryanair-Flieger auf dem Weg von Athen nach Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung und mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Dort wurden der in Polen lebende Oppositionelle Roman Protasewitsch und seine aus Russland stammende Freundin festgenommen.

(L'essentiel/AFP)