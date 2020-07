Österreich verschärft die Maskenpflicht

«Es werden mehrere Maßnahmen notwendig sein, um gegen die aktuellen Entwicklungen vorzugehen», hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz vor seiner Abreise aus Brüssel mitgeteilt. Und diese Maßnahmen verkündete die Regierung um 15 Uhr bei einer Pressekonferenz in Wien. Seit mehreren Tagen wird dabei bereits über die Wiedereinführung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum diskutiert. Neben Kanzler Kurz äußerten sich auch Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer zur aktuellen Lage im Land.

«Wir haben in den letzten Wochen einen Anstieg der Neu-Infektionen erlebt. Wir haben diese magische Schwelle der dreistelligen Infektionen täglich überschritten», so Kurz zu Beginn. Das Motto bleibe nach wie vor das gleiche: «Soviel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig.» Ein großer Teil der Neuinfizierten stehe im direkten Zusammenhang mit Rückreisenden aus dem Westbalkan, so Kurz. Vizekanzler Werner Kogler ergänzte, Reisen in Risikogebiete seien ein größeres Problem, als manche Menschen wahrhaben wollten.

In Supermärkten, Bank- sowie Postfilialen wird ab Freitag wieder die Maskenpflicht eingeführt. Betroffen seien alle Orte, wo die Bevölkerung hingehen «müsse». «Solange es kein Medikament oder Impfung gibt, gibt es auch das Virus», so Kurz. Zuletzt galt die Maskenpflicht nur in Strafen und Bahnen, im medizinischen Bereich sowie in einigen Regionen.

«Wir befinden uns jetzt in einer heiklen Phase»

Der Kanzler sprach in seinem Statement auch die Dauer der Tests an. Die Testungen sollen in Zukunft noch schneller und besser werden. Eine Einreise aus Risikoländern nach Österreich soll zudem nur mit einer Pre-Travel-Clearance (PCR-Test), also einer Vorab-Genehmigung fürs Reisen, erlaubt sein.

«Wir befinden uns jetzt in einer heiklen Phase», meinte Innenminister Karl Nehammer. 56.000 Mal kontrollierte die Polizei bereits Quarantäne-Maßnahmen, 260 Mal wurden Verstöße bestraft. «Der Westbalkan zählt zu einem Risikogebiet», erklärte Nehammer weiter.

«Es kann nur eingereist werden, wenn man einen negativen PCR-Test nachweisen kann, der nicht älter ist als 48 Stunden», so der Innenminister weiter. Die Quarantäne-Maßnahme gelte weiterhin. «Wir führen zudem intensive Kontrollen bei grenznahen Gebieten durch.» Kanzler Kurz stellte zum Abschluss der Pressekonferenz noch klar: «Wir werden uns immer angepasst an die Situation verhalten müssen. Reissen wir uns wieder stärker zusammen, wenn es notwendig ist.»

(L'essentiel/heute.at/dmo)