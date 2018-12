Juncker pfeffert in Wien Akten auf den Boden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der 64-Jährige sorgte schon beim Willkommens-Dinner am Montagabend in der Spanischen Hofreitschule für Aufsehen. Wie schon beim NATO-Gipfel in Brüssel im Juli verlor Juncker das Gleichgewicht, taumelte und musste von anderen Anwesenden gestützt werden.

Kurz darauf zeigte sich der Spitzenpolitiker aber wieder bester Laune. So klatschte er Estlands Premierminister Juri Ratas auf die Backe, um ihn kurz darauf eng zu umschlingen. Und für den kroatischen Ministerpräsident Andrej Plenković gab es ein High-Five quer über den Tisch.

Kurz vor dem gemeinsamen Pressetermin mit österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und EU-Ratspräsident Donald Tusk war Juncker wiederum nicht mehr für Späßchen zu haben. Grimmig drückte er im Vorbeigehen eine Videokamera zur Seite, verdeckte mit seiner Hand die Linse (im Video: 0:30) und pfeffert am Rednerpult einen Teil seiner Unterlagen auf den Boden (im Video: 1:00). Während Tusk schmunzelt, greift sich der 64-Jährige ein Glas Wasser und genehmigt sich einen Schluck, als wäre nichts gewesen.

(L'essentiel)