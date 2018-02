Um Junckers Nachfolge ist ein Streit entbrannt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das EU-Parlament macht klare Vorgaben für die Auswahl des nächsten EU-Kommissionspräsidenten 2019. Die Abgeordneten beschlossen am Mittwoch mit großer Mehrheit, nur einen Anwärter ins Amt zu wählen, der vorher Spitzenkandidat einer Partei bei der Europawahl war. Damit würden sie den Spielraum der Staats- und Regierungschefs bei der Besetzung des mächtigen Amts erheblich einschränken.

Die Staats- und Regierungschefs sind im Europäischen Rat dafür zuständig, den nächsten Kommissionspräsidenten vorzuschlagen. Sie müssen dabei das Ergebnis der Europawahl nur «berücksichtigen» – was viele Parlamentarier für undemokratisch halten. 2014 lief das Verfahren aber so, wie das Parlament es jetzt festschreiben will: Der Christdemokrat Jean-Claude Juncker wurde als erster Spitzenkandidat Kommissionschef.

Keine grenzüberschreitende Kandidaten-Wahl

Juncker setzt sich für die Beibehaltung des Ablaufs ein. Ob die Staats- und Regierungschefs das nach der nächsten Europawahl im Mai 2019 mittragen, ist aber unklar. Juncker sagte zuletzt, es gebe Widerstände bei den Mitgliedstaaten.

Für die Idee von transnationalen EU-Wahllisten fand sich am Mittwoch keine Mehrheit. Über solche Listen hätten Bürger künftig auch für Parlamentarier aus anderen Staaten stimmen dürfen. Vor allem die konservative Europäische Volkspartei hatte sich dagegen gestemmt.

Für die 73 Sitze, die nach dem Brexit im Parlament frei werden, schlägt das Parlament nun folgende Regelung vor: 27 von ihnen sollen auf bislang unterrepräsentierte Mitgliedsländer wie Frankreich und Italien aufgeteilt werden. Der Rest soll vorerst nicht besetzt werden. Das Parlament würde damit auf 705 Sitze schrumpfen. Nun geht der Vorschlag an die Staats- und Regierungschefs.

(L'essentiel/dpa)