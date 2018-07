Donald Trump schockierte am Mittwoch die US-Verbündeten in der Nato, indem er sie aufforderte, ihre Verteidigungsausgaben schließlich auf vier Prozent ihres Bruttoinlandproduktes (BIP) zu erhöhen. Der amerikanische Präsident, der sehr spät in Brüssel angekommen war, hatte schon vor Beginn des Gipfels mit Feindseligkeiten auf sich aufmerksam gemacht: «Deutschland wird vollständig von Russland kontrolliert [...]. Es ist ein Gefangener Russlands».

Im Plenum bestand er darauf, dass die Alliierten die 2014 eingegangene Verpflichtung einhalten, im Jahr 2024 zwei Prozent ihres BIP für die Verteidigung aufzuwenden, und forderte sie auf, diese Ausgaben auf vier Prozent zu erhöhen. In der gemeinsamen Erklärung, auf die sich die Staats- und Regierungschefs der Allianz am Mittwoch geeinigt haben, wird dieser Antrag nicht erwähnt. «Donald Trump sagte zu Beginn, dass er die Europäer sehr schätzt und zwei Sekunden später begann er seine Rede über die Lastenverteilung bei den Verteidigungsausgaben», erklärte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn und verwies dabei auf die vier Prozent. «Dieser Ansatz ist etwas absurd», fügte er hinzu.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?