EU-​​Parlament fordert Verfahren gegen Ungarn

Das Europaparlament hat wegen Verstößen gegen demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien ein Vorgehen der EU gegen Ungarn gefordert. Die Abgeordneten verlangten am Mittwoch mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit ein Verfahren nach Artikel 7 EU-Vertrag, das bis zum Entzug von Stimmrechten auf europäischer Ebene führen kann. Mit der Frage muss sich nun der Rat der Mitgliedstaaten befassen.

Zuvor hatte der rechtsnationale, ungarische Regierungschef Viktor Orban Kritik aus der EU am Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in seinem Land vehement zurückgewiesen. Damit werde nicht seine Regierung verurteilt, sondern «ein Land und ein Volk», sagte er am Dienstag im Europaparlament in Straßburg.

«Ungarn will kein Einwanderungsland werden»

Zu Vorwürfen wegen der restriktiven Flüchtlingspolitik seiner Regierung sagte Orban, es gebe Pro-Einwanderungskräfte in der EU, die «Lügen über Ungarn verbreiten und das Land erpressen wollen».

Die Ungarn hätten ihre eigene Meinung zu Christentum, Nation, Familie, Kultur und Einwanderung, sagte Orban. Ungarn wolle kein Einwanderungsland werden. Daher habe es einen Zaun gebaut, um seine Grenzen zu schützen. Dadurch seien «Hunderttausende von Migranten» gestoppt worden.

Zahlreiche Verstöße

In einem Bericht des Innenausschusses im Europaparlament zur politischen Lage in Ungarn werden zahlreiche Verstösse gegen demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien aufgelistet - unter anderem Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz, Einschränkungen der Medienfreiheit, Verstösse gegen die Rechte von Minderheiten oder Massnahmen gegen Nichtregierungsorganisationen.

Mit seinem Beitritt zur EU habe sich Ungarn verpflichtet, deren Werte einzuhalten, sagte die Berichterstatterin, die niederländische Grüne Judith Sargentini. Dies sei aber nicht der Fall.

«Korrupteste System in der EU»

Der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, verwies auf zahlreiche Ermittlungen der EU-Behörde zur Betrugsbekämpfung (OLAF) wegen der Verwendung von EU-Geldern in Ungarn. In dem Land müsse der Kampf gegen Korruption verschärft werden, doch dazu sei eine «effektive Staatsanwaltschaft» nötig.

Bei 30 Prozent der öffentlichen Ausschreibungen in Ungarn gebe es nur einen Anbieter, sagte der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion, Udo Bullmann (SPD). Und unter ihnen seien Angehörige Orbans. «Sie stehen persönlich für das korrupteste System in der EU», rief Bullmann dem ungarischen Regierungschef zu.

Kritik kam auch vom Fraktionsvorsitzenden der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU): Wer die Angst vor Muslimen schüre und eine Religion über eine andere stelle, der mache genau das, was radikale Islamisten wollten.

(L'essentiel/kko/afp)