Wird Skitourismus europaweit verboten?

Angesichts der Corona-Krise wollen Bund und Länder eine abgestimmte europäische Regelung erreichen, um Skitourismus bis zum 10. Januar zu unterbinden. Darauf verständigten sich die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel, wie aus ihrem Beschlusspapier hervorgeht. «Die Bundesregierung wird gebeten, auf europäischer Ebene darauf hinzuwirken, dass bis zum 10. Januar Skitourismus nicht zugelassen wird», heißt es dort.

Am Dienstag hat bereits Italien eine Schließung der Skigebiete in Europa gefordert. Die italienische Regierung befürchtet, dass die Skiferien nach Weihnachten eine mögliche dritte Corona-Welle begünstigen könnten. So will Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte Skigebiete mindestens bis zum 10. Januar geschlossen halten – in ganz Europa.

Bei Schweizer Touristikern stieß der Ruf der Italiener auf Unverständnis. Jedes Land müsse autonom bestimmen können, ob es die Skigebiete geöffnet haben wolle oder nicht, hieß es. Ähnlich reagierte auch Österreich. Bundeskanzler Sebastian Kurz lehnte eine länderübergreifend spätere Öffnung der Wintersportgebiete in der Corona-Krise ab. Öffnungsschritte in allen Bereichen, darunter der Sport, würden von den Staaten unterschiedlich gehandhabt, sagte Kurz am Mittwoch. Dass es internationale Abstimmungen dazu gebe, sei «übertrieben».

(L'essentiel/SDA/REUTERS/scl)