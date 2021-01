Schottland lehnt möglichen Trump-​​Besuch ab

Die schottische Regierung hat einem möglichen Flug des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump zu seinem Golf-Ressort in Schottland eine Absage erteilt. Sie reagierte damit auf Medienberichte, denen zufolge Trump erwäge, am 19. Januar nach Schottland zu fliegen, um so nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar teilnehmen zu müssen.

Es sei angesichts der Corona-Beschränkungen illegal, ohne notwendigen Grund nach Schottland einzureisen, sagte Regierungschefin Nicola Sturgeon am Dienstag. «Herzukommen, um Golf zu spielen, ist nicht, was ich einen notwendigen Grund nennen würde», sagte sie. «Wir erlauben es derzeit niemandem, ohne notwendigen Grund nach Schottland zu kommen – und das trifft auf ihn wie auf jeden anderen zu.»

« Ich hoffe und erwarte, dass sein Reiseplan vorsieht, das Weiße Haus zu verlassen »

Trump wehrt sich massiv gegen den Wahlsieg Bidens. Schottische Medien hatten berichtet, dass dem Flughafen Glasgow-Prestwick bereits für den 19. die Ankunft eines US-Militärflugzeugs vom Typ Boeing 757 angekündigt worden sei. Eine solche Maschine habe auch Trump in der Vergangenheit genutzt.

Sturgeon betonte, sie kenne Trumps Reisepläne nicht: «Ich hoffe und erwarte – wie jeder erwartet, aber nicht unbedingt hofft –, dass sein aktueller Reiseplan vorsieht, das Weiße Haus zu verlassen.»

(L'essentiel/dpa)