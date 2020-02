Erneut Briefbombe in Amsterdam explodiert

A letterbomb has gone off at a office building on Bijlmerdreef in Amsterdam. One person inhaled smoke, as a precaution there is an ambulance on site. For more information follow this twitter account — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 13, 2020

In Amsterdam ist erneut eine Briefbombe explodiert. Verletzt wurde dabei niemand. Der mit einem Sprengstoff gefüllte Brief sei am Donnerstag bei einer Bank im Südosten der Stadt detoniert, teilte die Polizei mit. Am Morgen war bei einer Firma in Utrecht ebenfalls ein Sprengsatz in einem Brief gefunden worden, der allerdings rechtzeitig entschärft werden konnte.

Am Mittwoch waren bereits zwei ähnliche Briefbomben in Amsterdam und in Kerkrade an der deutschen Grenze explodiert. Auch dort wurde niemand verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Er habe in Erpresserschreiben Bitcoins gefordert, teilte die Polizei mit. Die Summe wurde mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht genannt. Bereits im Januar waren bei sieben weiteren niederländischen Firmen in drei Städten ähnliche mit Sprengstoff präparierte Briefe eingegangen. Auch sie hatten Erpresserschreiben enthalten.

(L'essentiel/dpa)