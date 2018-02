«Am Ende wird der Bauer oder der Student bestraft»

Premierminister Xavier Bettel bewertet die Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisch, EU-Fördergelder an die Aufnahme von Flüchtlingen zu knüpfen. «Wer wird nachher bestraft? Nicht die Regierungen, aber die Bürger», sagte Bettel beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag in Brüssel. Am Ende würden Bauern oder Studenten dafür bestraft, dass ihre Regierung sich nicht an Abmachungen gehalten habe – «und der Frust gegenüber Brüssel wird dann noch größer», so der DP-Politiker.

Merkel hatte zuvor gefordert, dass die Verteilungskriterien für EU-Mittel «künftig auch das Engagement vieler Regionen und Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Migranten widerspiegeln» sollten. Auch die Einhaltung europäischer Werte solle eine Rolle spielen.

Bettel gegen «Milchmädchenrechnungen»

Die EU-Chefs beraten am Freitag unter anderem über den europäischen Finanzrahmen für die Zeit nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU und für die Jahre nach 2020. Die Debatte gilt als besonders schwierig, weil nach dem Brexit Großbritannien als Nettozahler wegfällt. Deshalb fehlen jährlich zwölf bis 14 Milliarden Euro. Zum anderen will die EU diverse Aufgaben stärker finanzieren, darunter Grenzschutz und Verteidigung.

Bettel wollte sich am Freitag auf keine Zahlenspiele oder «Milchmädchenrechnungen» einlassen, die Diskussionen über das künftige Budget stünden erst am Anfang. Laut Angaben für das Jahr 2015 erhält Luxemburg 1,65 Milliarden Euro pro Jahr von der EU und steuert im Gegenzug 350 Millionen Euro zum EU-Haushalt bei. Der Großteil der Gelder, die nach Luxemburg fließen, werden für die im Land angesiedelten europäischen Institutionen verwendet.

(dpa/jt/L'essentiel)