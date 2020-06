Demonstrant sorgt für Crash in Boris Johnsons Konvoi

Boris Johnson war am Dienstag um die Mittagszeit in eine Auffahrkollision verwickelt. Diese geschah als der Fahrzeugkonvoi des Premiers das britische Unterhaus verließ und plötzlich ein Demonstrant auf die Straße rannte, wie The Sun berichtet.

Der vorderste Wagen, der Jaguar des Premiers, musste scharf abbremsen, worauf das hintere Fahrzeug in das Heck krachte. Dementsprechend verbeult sah es danach aus. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Bericht niemand. Der Demonstrant, der den Crash verursacht hatte, wurde von der Polizei abgeführt.

(L'essentiel/Katja Fässler)