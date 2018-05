EU-​​Kommission setzt Luxemburg unter Druck

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Europäische Kommission hat am heutigen Donnerstag Aufforderungsschreiben an Luxemburg, Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich verschickt, da «diese Länder die EU-Vorschriften für die Typgenehmigung von Fahrzeugen nicht beachtet» hätten.

Die Typgenehmigungsvorschriften der EU sehen vor, dass die Mitgliedstaaten über «wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionssysteme» verfügen, um Autohersteller davon abzuhalten, gegen geltendes Recht zu verstoßen. Bei den vier Staaten sieht die Kommission das nicht gegeben. Deshalb werde das Vertragsverletzungsverfahren bezüglich des VW-Konzerns, das 2016 bereits gegen Deutschland, Luxemburg und das Vereinigte Königreich eingeleitet worden war fortgesetzt. Bereits im Juli 2017 gab es ein entsprechendes Aufforderungsschreiben gegen diese Länder.

Die Kommission fordere nun weitere Untersuchungen und rechtliche Schritte im Zusammenhang mit diesen Verstößen. Nachdem neue Fälle von Unregelmäßigkeiten bei der Motorsteuerung in mehreren Dieselfahrzeugen (Porsche, Volkswagen und Audi) festgestellt wurden, überprüft die Kommission in Falle Deutschlands und Luxemburgs, ob «Abhilfemaßnahmen und Sanktionen» geplant seien. Weitere Klarstellungen fordert die Kommission vom Vereinigten Königreich bezüglich der geplanten nationalen Rechtsvorschriften.

Klage gegen sechs Länder vor EuGH

Außerdem verklagt die EU-Kommission Deutschland und fünf weitere Länder vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wegen schlechter Luftqualität in vielen Städten und Regionen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Ungarn und Rumänien hätten es versäumt, sich für die Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub oder Stickoxide einzusetzen, sagte EU-Umweltkommissar Karmenu Vella am Donnerstag in Brüssel.

Die für den Binnenmarkt und die Industrie zuständige Kommissarin Elżbieta Bieńkowska sieht auch die Autoindustrie in der Pflicht. «Wir werden die Luftverschmutzung in Städten nur dann erfolgreich bekämpfen können, wenn auch die Autoindustrie ihren Teil dazu beiträgt. Emissionsfreie Fahrzeuge sind die Zukunft. Doch in der Zwischenzeit ist die Einhaltung der Emissionsvorschriften ein Muss. Hersteller, die weiterhin gegen die Vorschriften verstoßen, müssen die Konsequenzen für ihr Fehlverhalten tragen», fügt sie hinzu.

