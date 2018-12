Nennt Labour-​​Chef May hier eine «dumme Frau»?

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Fragestunde von Premierministerin Theresa May im Parlament ging es wegen des Streits um den Brexit-Vertrag einmal mehr hitzig zu und her. Für einen Sturm der Entrüstung bei den konservativen Abgeordneten sorgte dabei aber auch Labour-Chef Jeremy Corbyn.

Nachdem ihn Theresa May im Parlament kritisiert hatte, soll er die Premierministern mit den Worten «stupid woman» betitelt haben. Das zumindest wollen Lippenleser auf den Filmaufnahmen aus dem Parlament entdeckt haben. Zu hören sind die Worte auf den Aufnahmen jedoch nicht.

«Dumme Frau» oder «Dumme Menschen»?

Konservative Abgeordnete forderten eine Entschuldigung des Labour-Chefs. Mehrere Tory-Abgeordnete warfen Corbyn vor, genau die Kultur des Mobbings gegen Frauen zu repräsentieren, für die das Parlament erst vor kurzem in einem Bericht gerügt worden war. Auch einige weibliche Labour-Abgeordnete kritisierten den Ausspruch.

Corbyns Sprecher wies den Vorwurf zurück. Der Labour-Chef habe aus Ärger über die unsachliche Debatte über die «nationale Krise» «stupid people» (dumme Menschen) gemurmelt, sagte der Sprecher. Er fügte hinzu, Corbyn selbst habe unmissverständlich erklärt, dass er keineswegs «dumme Frau» gesagt und auch keine Zeit für «irgendwelche frauenfeindliche Beschimpfungen» habe.

Speaker hat Vorfall nicht gesehen

Parlamentssprecher John Bercow sagte, er habe den Vorfall nicht gesehen, doch sollten die Vorwürfe zutreffen, müsste sich Corbyn vor dem Unterhaus in aller Form entschuldigen. Bercow, dem selbst Mobbing und frauenfeindliche Aussprüche vorgeworfen werden, wurde daraufhin ebenfalls zur Zielscheibe von Angriffen.

Parlamentspräsidentin Andrea Leadsom fragte den Speaker, warum er sich denn seinerseits nie dafür entschuldigt habe, dass er sie vor einiger Zeit als «stupid woman» beschimpft habe. Bercow antwortete, das Problem sei bereits bereinigt – er hatte damals zugegeben, «stupid» gemurmelt zu haben.

(L'essentiel/ap)