Staaten einigen sich trotz Streit auf Gipfelerklärung

Gespräch unter Partnern über die gemeinsame Zusammenarbeit: Kanzlerin Merkel und @realdonaldtrump am Rande des heutigen Gipfels in Brüssel. --- Bilateral talks: Chancellor Merkel and President Donald Trump have met on the sidelines of NATO summit in Brussels today.

