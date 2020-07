Türkei radiert «Allianz der Zivilisationen» aus

Der Chef der luxemburgischen Diplomatie, Jean Asselborn, hat am Montag seine Enttäuschung über das Vorgehen der Türkei im östlichen Mittelmeerraum nicht verheimlicht und klare Worte gefunden: «Vor 15 oder 16 Jahren hatte ich große Hoffnungen, dass die Türkei ein europäisches Land werden könnte. Ein großes muslimisches Land, das die Demokratie vorantreibt», sagte er bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel, «leider müssen wir zugeben, dass dies in die falsche Richtung geht.»

Der Luxemburger hatte 2004 an dem Treffen teilgenommen, bei dem die EU der Türkei den Kandidatenstatus zuerkannt hatte. Am Montag hat er die die Türkei heftig kritisiert und die geplante Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee als einen «Schlag gegen die Allianz der Zivilisationen» bezeichnet. Zumal Hagia Sophia im Herzen von Istanbuls Altstadt einst das größte Gotteshaus der Christenheit war und zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Die von der Türkei mitbegründete Initiative sei damit in seinen Augen ausradiert, sagte Asselborn.

Dabei war die UN-Allianz der Zivilisationen 2005 auf Anregung des früheren spanischen Ministerpräsidenten José Luis Rodríguez Zapatero und des damaligen türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan ins Leben gerufen worden, mit dem Ziel eine bessere Verständigung zwischen der westlichen und der orientalischen Welt zu begründen. «Das ist nicht gut», sagte Asselborn, «ich denke, dass die Türkei mit dieser Geste irgendwie ihre Annäherung an die EU ausgelöscht hat.»

Schwieriger Austausch

Bei dem EU-Außenministertreffen in Brüssel sollte es am Montag unter anderem um die Frage gehen, wie eine weitere Eskalation der derzeitigen Spannungen zwischen der EU und der Türkei vermieden werden kann. Sie entzünden sich unter anderem an den von der EU als illegal erachteten Erdgas-Erkundungen vor Zypern und mutmaßlichen Verstößen der Türkei gegen das UN-Waffenembargo gegen Libyen.

«Unsere Beziehungen zur Türkei sind im Moment nicht besonders gut», betonte der Chef der europäischen Diplomatie Josep Borrell. Sein Besuch in Ankara vor einer Woche und seine Gespräche mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu waren schwierig. «Was in der Türkei geschieht, ist beunruhigend», sagte die schwedische Ministerin Ann Linde. «Wir sehen eine Reihe von Aktionen seitens der Türkei, die eine Diskussion darüber verdienen, wie wir mit ihnen umgehen werden», fügte ihre spanische Amtskollegin Arancha Gonzalez Laya hinzu. Alle Minister betonten jedoch die Bedeutung der Partnerschaft mit der Türkei als Nato-Mitglied.

