May laut Medienberichten vor Rücktritt

Medienberichten zufolge könnte die britische Premierministerin Theresa May unmittelbar vor ihrem Rücktritt stehen. Der Sky News-Journalist Jon Craig berichtet unter Berufung auf einen hochrangigen Abgeordneten, dass Mays Tage als britische Regierungschefin noch heute gezählt seien.

Wenig später schrieb auch ein Journalist der Daily Mail via Kurznachrichtendienst, dass May für den Abend eine Erklärung plane. Beide Informationen dürften sich nach neuen Erkenntnissen nicht bewahrheiten.

Very senior MP tells me the word from the Cabinet corridor in the HoC is that the PM will resign tonight, Andrea Leadsom is poised to resign to launch a leadership bid, others may also resign & David Lidington will take over as acting PM. Unconfirmed! — Jon Craig (@joncraig) 22. Mai 2019

Die fehlende Zustimmung zu ihrem Brexit-Deal mit der EU könnte das Ende Mays besiegeln. Das britische Unterhaus hat Mays Deal in mehreren Abstimmungen eine Abfuhr erteilt. Berichte, wonach sie noch für heute Abend eine Erklärung plane, wurden bis dato von der Downing Street nicht bestätigt.

Ehemaliger Justizminister als Nachfolger?

In die Spekulationen über einen May-Rücktritt mischt sich auch ein Name des möglichen Nachfolgers. Der ehemalige Justizminister und aktuelle Kabinettschef David Lidington könnte die Nachfolge Mays antreten. Einige Tweets, die dies andeuten, beziehen sich auf britische Regierungsinsider.

MAY GONE BEFORE JUNE? Sources close to Cabinet say ex-Justice Secretary David Lidington ready to be acting PM if Theresa May steps down tonight. Commons leader Andrea Leadsom said to be poised to resign to launch a leadership bid to replace "drowning" former Home Secretary May pic.twitter.com/gTmM68JaKn — Nick Hudson (@DuncanDanley) 22. Mai 2019

BBC berichtet von wachsendem Druck

In einem Online-Bericht der BBC war zuletzt die Rede davon, dass der parteiinterne Druck auf May steige. So würden die Rufe nach einem Rücktritt immer lauter. Laut BBC würden selbst Kabinettsmitglieder einräumen, dass sie «nicht bleiben» könne. Ein nicht namentlich genannter Minister spricht sogar vom «Ende der Linie».

Weiteres Vorgehen ungewiss

Letzten Informationen zufolge wird sich in dieser Causa heute nichts mehr tun. BBC-Journalistin Laura Keuenssberg twitterte, dass May heute keine Erklärung mehr abgeben werde. Mit einem großen Knall einen Tag vor der EU-Wahl (die Briten schreiten bereits am Donnerstag zur Wahlurne) ist also nicht mehr zu rechnen.

Number 10 seem to be planning to tough this out - nothing expected from May tonight, elections tomorrow, then Parliament supposedly on recess for a week, but not sure that's a position that can hold — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 22. Mai 2019

In den Abendstunden verlor May dann allerdings eine Weggefährtin. Die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin, Andrea Leadsom, ist zurückgetreten. Als Grund nannte sie Mays Vorhaben das Parlament über ein zweites Brexit-Referendum abstimmen lassen zu wollen.

(L'essentiel/mr)