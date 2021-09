Dänemark schafft die Zertifikatspflicht ab

Dänemark ist und war eines der Vorreiterländer im Kampf gegen das Coronavirus. Das skandinavische Land führte als eines der ersten den Corona-Pass mit überwältigendem Erfolg ein. Nun fallen alle Corona-Beschränkungen in Dänemark.

Seit dem 1. August wurde für gewisse Branchen die Zertifikatspflicht aufgehoben, für die anderen fiel sie am 1. September. Ausgenommen davon sind Clubs und Großveranstaltungen. Dort gelte die Zertifikatspflicht noch bis zum 10. September. Am Eingang muss der Corona-Pass vorgewiesen werden.

Europaweit wurde in Dänemark das 3G-Zertifikat fast am meisten und am intensivsten genutzt. Es gab kaum Probleme und auch kaum Proteste und Kritik. Einzig vom Wirtschaftssektor kam ein wenig Gegenwind. Doch auch dieser flaute relativ schnell ab. Die Bevölkerung Dänemarks akzeptierte also das Zertifikat größtenteils problemlos. Dies hat jedoch auch gute Gründe.

Corona ist keine gesellschaftskritische Krankheit mehr

Testen, testen, testen. Das war die Devise der dänischen Regierung. Denn seit langem gehört das skandinavische Land zum Testweltmeister. Man kann sich kostenlos testen lassen, auch wenn man keine Symptome hat. Doch auch die Impfung wurde von den Däninnen und Dänen größtenteils gut angenommen. Stand jetzt sind 72 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. Ziel der dänischen Regierung: 90 Prozent.

Alle diese Faktoren führten dazu, dass die dänische Regierung seit dem 1. September keine großen Corona-Restriktionen mehr für nötig hält. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter. Die Regierung erklärte, dass Covid-19 nicht mehr als gesellschaftskritische Krankheit angesehen werden müsse.

Das soll aber nicht heißen, dass das Virus nicht als gesundheitsschädlich eingestuft wird. Aber das Gesundheitswesen des Landes ist nicht mehr gefährdet. Zusammenfassend bedeutet das, dass ab dem 10. September alle Maßnahmen aufgehoben werden. Das einzige, was bleibt, ist die Einschränkung bei Einreisen nach Dänemark aus Risikoländern.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)