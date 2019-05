Artikel per Mail weiterempfehlen

Deutschland

Die in Deutschland regierenden Christ- und Sozialdemokraten haben bei der Europawahl am Sonntag nach ersten Prognosen deutlich Stimmen verloren. Sie erzielten ihre bisher schlechtesten Ergebnisse aller EU-Wahlen.

Die CDU/CSU bleibt deutschlandweit aber mit Abstand stärkste Partei. Die Wahlbeteiligung lag mit geschätzt 59 Prozent deutlich höher als 2014.

Nach den Zahlen der Fernsehsender ARD und ZDF holte die CDU/CSU mit Spitzenkandidat Manfred Weber bei der Europawahl 27 bis 28 Prozent (2014: 35,4 Prozent). An zweiter Stelle lagen die Grünen mit 20 bis 22 Prozent (2014: 10,7). Die SPD fiel auf 15 bis 15,5 Prozent zurück (2014: 27,3).

Die rechtspopulistische AfD holte 10,5 bis 11 Prozent (2014: 7,1), die Linke 5,5 bis 6 Prozent (2014: 7,4) und die FDP verbesserte sich auf ebenfalls 5,5 bis 6 Prozent (2014: 3,4). Bei der Wahl zum EU-Parlament wurden im bevölkerungsreichsten Land der Union 96 von 751 Abgeordnete gewählt. Weber ist auch Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) und will EU-Kommissionschef werden.

Griechenland

Die konservative griechische Partei Nea Dimokratia (ND) liegt bei den Europawahlen in Griechenland laut ersten Prognosen vorne. Die Partei hat dem Staatsrundfunk ERT zufolge rund 32 Prozent der Stimmen erzielt (2014: 22,7 Prozent). Der amtierende Ministerpräsident Alexis Tispras hingegen erlitt erstmals seit 2014 eine Wahlniederlage: Seine linke Partei Syriza landete auf dem zweiten Platz und kommt der Prognose nach auf 27 Prozent. Das ist ein leichtes Plus im Vergleich zu den 26,6 Prozent von 2014.

Um den dritten Platz kämpfen laut Prognose die rechtsextremistische Partei Goldene Morgenröte und die sozialistische KINAL (Bewegung des Wandels). Beide liegen bei rund 7 Prozent der Stimmen. Die kommunistische Partei KKE kommt demnach auf etwa 6 Prozent.

Mit ersten verlässlich Hochrechnungen auf Basis ausgezählter Stimmen wird in Athen um 20.30 Uhr Ortszeit gerechnet (MEZ 19.30 Uhr).

Österreich

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist unmittelbar vor einem geplanten Misstrauensantrag im Parlament massiv gestärkt worden. Laut Trendprognosen hat seine konservative ÖVP einen fulminanten Sieg bei der Europawahl eingefahren. Nach gemeinsamen Berechnungen mehrerer Meinungsforschungsinstitute kommt die ÖVP auf 34,5 Prozent, das sind 7,5 Prozentpunkte mehr als bei der EU-Wahl 2014.

Zypern

Die konservative zyprische Demokratische Gesamtbewegung DYSI und die linke Partei AKEL liefern sich laut einer Prognose des Staatsrundfunks (RIK) bei der Europawahl auf Zypern ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sie sollen beide auf rund 29 Prozent kommen. Damit würden diese beiden Parteien jeweils zwei Abgeordnete ins Europaparlament entsenden. Um die zwei anderen Sitze Zyperns kämpften zwei kleinere Parteien der politischen Mitte sowie die rechtsextremistische ELAM.

