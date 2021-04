Zypernfrage bleibt trotz UN-​​Bestreben unbeantwortet

Die Bemühungen um eine dauerhafte Lösung des Zypernkonflikts sind erneut gescheitert. Es habe nicht genügend Übereinstimmung zwischen der griechisch- und der türkisch-zyprischen Seite gegeben, um formelle Verhandlungen aufzunehmen, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag in Genf. Die Mittelmeerinsel ist seit fast 50 Jahren geteilt.

"We have not yet found enough common ground yet. But I do not give up. My agenda is simple: to fight for the security and wellbeing of the Cypriots, who deserve to live in peace and prosperity together," -- @antonioguterres on #CyprusTalks pic.twitter.com/NK7QLXvlwz