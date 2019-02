Geldkurier verschwindet mit 3 Millionen Euro

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ersten Informationen der afp zufolge hat ein 28-jähriger Loomis-Mitarbeiter einen Geldtransporter mit 3 Millionen Euro an Bord gestohlen. Der Mann setzte laut Polizei seine beiden Kollegen gegen 6 Uhr morgens in einer Western Union-Agentur in Aubervilliers ab: «Dann floh er und ließ seine beiden Kollegen zurück», sagte die Polizei gegenüber Le Parisien.

Der Transporter wurde ein paar Blocks entfernt gefunden mit «offenen Türen» und ohne die Taschen, die in ihm transportiert worden waren. Laut Le Parisien wird der Schaden auf 3 Millionen Euro geschätzt. Die Polizei konnte die Höhe des Betrages nicht bestätigen. «Die anderen beiden Mitarbeiter sind nicht verletzt», hieß es von der Polizei.

Bereits im November 2009 verschwand ein Bargeldkurier in Lyon mit einem Van mit 11,5 Millionen Euro. Der Dieb wurde gefasst und vor Gericht gestellt, bis 2013 verbüßte er eine Haftstrafe.

(L'essentiel/afp)