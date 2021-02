Portugal macht Grenzen wegen hoher Zahlen dicht

Das Corona-Hochrisikogebiet Portugal hat sich zur Eindämmung der Pandemie abgeriegelt. Seit Sonntag ist in dem auch bei Deutschen beliebten Urlaubsland die Ein- und Ausreise ohne triftigen Grund untersagt. An der Landesgrenze zum Nachbarn und EU-Partner Spanien wurden – wie bereits im Frühjahr 2020 – wieder Kontrollen eingeführt.

Warum sind die Schritte nötig geworden? Portugal droht die Corona-Pandemie völlig aus der Hand zu geraten. Die Todeszahlen sind mittlerweile die höchsten in ganz Europa. Dazu kommt eine völlige Überlastung des Medizinpersonals. Laut Medienberichten bilden sich vor den Krankenhäusern lange Schlangen mit Krankenwagen. Portugal hat nicht mehr genügend Intensivbetten, um alle Corona-Infizierten versorgen zu können. 23.000 portugiesische Ärzte, Ärztinnen und Pflegepersonen haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt. Davon ist erst die Hälfte schon wieder gesund und einsatzbereit, wie die BBC berichtet.

Verschärfte Kontrollen an Häfen und Flughäfen

An Häfen und Flughäfen wurden zudem nach dem Regierungsdekret die Kontrollen verschärft. Ausnahmen gelten unter anderem für Menschen, die zur Arbeit fahren, an ihren Hauptwohnsitz zurückkehren oder beruflich unterwegs sind, für den Warentransport sowie für medizinische Notfälle oder humanitäre Hilfe.Die 1214 Kilometer lange Landgrenze zwischen Portugal und Spanien war wegen der Pandemie bereits erstmals am 17. März geschlossen worden. Erst am 1. Juli wurde sie im Zuge der seinerzeit stark rückläufigen Zahlen wieder geöffnet.

Die Bundesregierung erklärte Portugal zum Hochrisikogebiet und verhängte dann am Freitag für das Land am Südwestzipfel Europas und andere Länder mit gefährlichen Coronavirus-Varianten eine Einreisesperre, die zunächst bis zum 17. Februar gilt.

«Sehr schlimme Lage»

Die Corona-Lage in Portugal ist nach Worten von Ministerpräsident António Costa «sehr schlimm». Am Samstag wurden in dem Land mit 10,3 Millionen Einwohnern 12.435 Neuinfektionen und 293 weitere Corona-Tote registriert. Gemessen an der Bevölkerungszahl gehören diese Werte nach Berechnungen von internationalen Organisationen zu den höchsten Werten weltweit. Auf Deutschland hochgerechnet wären das rund 130.000 Infektionen und mehr als 2300 Toten binnen 24 Stunden.

Nach jüngsten Zahlen der EU-Agentur ECDC steckten sich zuletzt binnen 14 Tagen 1429 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus an. Damit liegt Portugal vor Spanien (1026) an der Spitze der 30 erfassten Länder. Für Deutschland betrug dieser Wert gut 265.

(L'essentiel/dpa/her)