Acht Terror-​​Verdächtige in Belgien verhaftet

In Zusammenhang mit einer Anti-Terror-Ermittlung sind in Belgien mehrere Verdächtige festgenommen worden. Wie die Bundesanwaltschaft am Montag in Brüssel mitteilte, hatte es am Vortag mehrere Durchsuchungen in der als Islamistenhochburg und als «Hauptstadt des Terrors» bekannten Brüsseler Gemeinde Molenbeek, in Mechelem sowie in Gerhardsbergen gegeben. Acht Personen aus Molenbeek seien festgenommen worden und würden verhört. Sprengstoff wurde den Angaben zufolge nicht gefunden.

Weitere Informationen wollte die Behörde wegen der laufenden Ermittlungen nicht veröffentlichen. Es gebe jedoch keinen Zusammenhang zu den Terroranschlägen in Paris im November 2015 sowie in Brüssel im März 2016.

Terreurverdachten opgepakt in België. https://t.co/aONUC0Hvl7 via @telegraaf De huiszoekingen vonden volgens de krant zondag plaats in de Brusselse deelgemeente Molenbeek en de Vlaamse plaatsen Mechelen en Geraardsbergen.– KatNL ?? (@KatNL) 5. März 2018

(L'essentiel/dpa)