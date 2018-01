Justiz ermittelt gegen Satireblatt «Titanic»

Das deutsche Satiremagazin «Titanic» befasste sich im Oktober 2017 unter dem Titel «Nazis in Deutschland?!» mit dem Rechtsruck in unserem nördlichen Nachbarland. Besonders an der Partei AfD arbeitete sich die Redaktion in dieser Ausgabe satirisch ab.

Doch auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz geriet damals in das Visier des Magazins. «Endlich möglich: Baby-Hitler töten!», titelte das Blatt. Die «Titanic» bezog sich hierbei auf ein moralisches Dilemma, das seit längerer Zeit im Umlauf ist. Die konkrete Frage: «Würden Sie Baby-Hitler bei einer Zeitreise töten?»

Satire darf viel

Nun befasst sich die Staatsanwaltschaft Berlin mit dem Artikel, wie der «Standard» berichtet. Österreichischen Behörden sind hierbei die Hände gebunden, da es sich um ein deutsches Magazin handelt. Viel passieren werde jedoch nicht, erklärten bereits einige Anwälte: Der Leser wisse nämlich, dass es kein tatsächlicher Mordaufruf war, sondern Satire.

Die «Titanic» ließ sich von der Empörung auch nicht einschüchtern. Erst vergangene Woche postete das Magazin erneut ein Bild mit dem Kanzler, als er Angela Merkel in Berlin besuchte.

+++ LIVE aus Berlin: Erste Schritte auf deutschem Boden +++Baby-Hitlers Wille: https://t.co/MNWLQl2ta3 pic.twitter.com/HIER6kQd7t— TITANIC (@titanic) 17. Januar 2018

(L'essentiel/slo)