Maskierte entführen Bus und zünden ihn an

Ein Linienbus, unterwegs im Vorort Newtownabbey der nordirischen Hauptstadt Belfast, ist am Sonntagabend von vier Männern überfallen und anschließend in Brand gesteckt worden. Wie der Sender «BBC» berichtet, hätten die Entführer die Fahrgäste zum Aussteigen gezwungen. Nachdem alle Insassen ausgestiegen waren, sei der rote Doppeldeckerbus auf offener Straße angezündet worden. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug nicht mehr retten.

A bus has been hijacked and set alight in the #Rathcoole area of Newtownabbey. Emergency services are at the scene. External Submission #Bus #Belfast #Newtownabbey #CSXSocial pic.twitter.com/qePPK4G7yE

Translink, der Betreiber der öffentlichen Buslinien, hat alle Bus und Metro-Verbindungen bis Montag eingestellt. Der betroffene Fahrer sei schwer mitgenommen und würde von seinen Kollegen unterstützt, berichtet der «Belfast Telegraph».

«Veränderungen erreicht man durch Politik – nicht durch das Abbrennen von Bussen»

Der Vorsitzende der Regierungspartei DUP, Jeffrey Donaldson, verurteilte die jüngste Tat auf Twitter. «Das ist sinnlos. Veränderungen erreicht man durch Politik – nicht durch das Abbrennen von Bussen.» Die Motive der Brandstifter waren unklar – dürften aber auch wieder politisch motiviert sein.

This is senseless. Such criminal behaviour could lead to death or serious injury. This only harms local people and local communities. It serves no cause whatsoever. The ringleaders should step back. Change is brought about by politics not by burning buses. https://t.co/rbyrr8hW2J