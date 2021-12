Kroatien könnte bald Schengen-​​Mitglied werden

Kroatien ist der Aufnahme in den Schengenraum einen wichtigen Schritt näher gekommen. Der Europäische Rat sei «zu dem Schluss gekommen, dass Kroatien die erforderlichen Voraussetzungen» für die Anwendung des Abkommens erfülle, teilte das Gremium am Donnerstag mit. Damit das seit 2013 zur EU gehörende Land dem Schengenraum endgültig beitreten kann, muss der Rat noch einstimmig die Aufhebung der Kontrollen an den Binnengrenzen beschließen.

Nur fünf EU-Mitgliedstaaten nicht im Schengen-Raum

Der Schengenraum ermöglicht Reisen und Gütertransport ohne Grenzkontrollen. Bisher gehören ihm 26 Staaten an – neben 22 EU-Ländern auch Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein. Die einzigen EU-Mitgliedstaaten, die dem Verbund nicht angehören, sind neben Kroatien Bulgarien, Rumänien, Zypern und Irland.

Im Schengenraum finden Grenzkontrollen grundsätzlich nur an den Außengrenzen statt und nicht zwischen den Mitgliedstaaten. Wegen der Corona-Krise und möglicher Terrorgefahren haben viele Schengen-Staaten aber wieder Binnenkontrollen an ihren Grenzen eingeführt. Ende Oktober erklärte die Schweiz, dass ab dem 1. Januar 2022 die volle Personenfreizügigkeit für Bürgerinnen und Bürger Kroatiens gelte.

(L'essentiel/AFP/pme)