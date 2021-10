Frankreich plant Verbot von Konversionstherapien

Umstrittene Psychotherapien die homosexuelle Veranlagung eines Menschen in eine heterosexuelle Neigung zu verändern, sollen in Frankreich verboten werden. In Deutschland und Österreich wurden in den letzten Jahren Maßnahmen verboten, die das Ziel haben, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität von LGBTIQ-Menschen zu verändern oder zu unterdrücken.

Das Gesetz könne «Leben retten»

Frankreich will nun noch einen Schritt weiter gehen und solche «Therapien» für Homosexuelle mit Gefängnisstrafen belegen. Die Nationalversammlung verabschiedete am späten Dienstagabend einen Gesetzentwurf, nach dem Konversionstherapien mit zwei Jahren Gefängnis bestraft werden sollen. Dieses Gesetz könne «Leben retten», sagte die Staatssekretärin für Chancengleichheit, Elisabeth Moreno, während der Debatte. «Da gibt es nichts zu heilen», betonte sie. «Man darf nicht versuchen, die sexuelle Identität oder Orientierung von Menschen zu ändern», fügte sie hinzu.

Faktisch sind solche Versuche in Frankreich bereits strafbar. Mit dem Gesetzesentwurf der Mehrheitspartei LREM soll jedoch ein neues Delikt ins Strafgesetz aufgenommen werden. Die Freiheitsstrafe soll auf drei Jahre steigen, wenn Minderjährige betroffen sind oder der Täter zur eigenen Familie zählt.

Das Ausmaß solcher Praktiken in Frankreich ist schwer abzuschätzen. Eine Untersuchungskommission erwähnte 2019 mehrere Hundert Fälle. Die Zahl der Hinweise nehme aber zu, hieß es. Die meist kostenpflichtige «Behandlung» kann Hypnose, die Einnahme von Hormonen oder Elektroschocks beinhalten. Auch Exorzismen und Zwangsehen sind möglich. Der Gesetzesentwurf geht nun in den Senat, die zweite Kammer des französischen Parlaments.

(L'essentiel/afp/job)