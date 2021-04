Parteispenden sollen auf den Prüfstand

Die Empfehlung der Parteispenden-Regelung findet sich in einem Bericht des FDP-Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle, der in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats für das Thema zuständig ist. Die Staaten sollten ihre Regeln miteinander in Einklang bringen. Außerdem sollen rechtliche Schlupflöcher geschlossen und Möglichkeiten der Umgehung von Spendenregeln untersucht werden.

Anlass des Berichts sind mutmaßlich verdeckte ausländische Finanzhilfen von Parteien und Wahlkämpfen in Frankreich, Italien und Deutschland. Zuletzt gerieten zudem mehrere Abgeordnete der Unionsfraktion in den Verdacht bezahlter Einflussnahme zugunsten der Kaukasus-Republik Aserbaidschan. Die «Aserbaidschan-Affäre» spielte für den bereits zuvor verfassten Bericht aber keine Rolle mehr.

In Augenschein genommen sollen mögliche Schlupflöcher wie der Umweg über Mittelsmänner, die Nutzung von Stiftungen, Vereinen oder Organisation für die Finanzierung von Parteien und Kampagnen oder der Einsatz von Kryptowährungen. Der Bericht soll Grundlage für eine Resolution sein, die von der Parlamentarischen Versammlung in den kommenden Monaten verabschiedet werden soll.

(L'essentiel/DPA)