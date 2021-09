Von der Leyen gibt sich im Streit mit Polen entschlossen

Im Streit über die umstrittenen polnischen Justizreformen hat EU-Kommissionspräsidentin Entschlossenheit demonstriert. «Das Recht auf eine unabhängige Justiz, das Recht, vor dem Gesetz gleichbehandelt zu werden – auf diese Rechte müssen sich die Menschen verlassen können, und zwar überall in Europa», sagte Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union in Straßburg. Es sei wichtig, dass zu Beginn immer der Dialog stehe. Doch der Dialog sei kein Selbstzweck, sondern müsse zum Ziel führen. «Deshalb verfolgen wir den dualen Ansatz aus Dialog und entschlossenem Handeln.»

Europe needs a soul, an ideal, and the political will to serve this ideal.



Europe has brought those words to life in the last twelve months.



