Gewaltorgie bei Corona-​​Demo in Brüssel

Rund 50.000 Menschen haben in Brüssel gegen die Corona-Auflagen demonstriert – teilweise mit Gewalt. Sie versammelten sich am Sonntag in der Brüsseler Innenstadt, wie eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Bildstrecke: Wüste Straßenschlachten – Gewaltorgie an Corona-Demo in Brüssel

Die Polizei nahm laut eigenen Angaben mindestens 70 Personen fest, unter anderem wegen Sachbeschädigung oder Mitführung gefährlicher oder illegaler Gegenstände. Drei Polizeikräfte und zwölf Demonstrierende seien mit Verletzungen im Krankenhaus gelandet, niemand sei in Lebensgefahr.

Polizei setzt Tränengas ein

Premierminister Alexander De Croo verurteilte die Ausschreitungen scharf. «Jeder ist frei, seine Meinung auszudrücken. Aber unsere Gesellschaft wird niemals die blinde Gewalt tolerieren», sagte De Croo laut Belga.

Die Demonstrierenden marschierten vom Nordbahnhof ins europäische Viertel, wo teils Krawalle ausbrachen, wie die Nachrichtenagentur Belga und andere Medien berichteten. Sie warfen demnach Gegenstände auf Polizisten und beschädigten Gebäude. Die Polizei habe Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt, um die Beteiligten wegzudrängen.

EU-Beauftragte verurteilt «sinnlose Zerstörung»

Auf Videos online waren eingeschlagene Fensterscheiben des Gebäudes des «Europäischen Auswärtigen Dienstes» zu sehen. Die Polizei löste die Demonstration «ab 15 Uhr» auf. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bedankte sich in einem Tweet bei der Brüsseler Polizei und verurteilte die «sinnlose Zerstörung».

Laut einem Belga-Bericht hielten die Demonstrierenden Fahnen aus verschiedenen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Polen, viele trugen keine Masken. Auf Schildern standen den Angaben zufolge Parolen gegen die Corona-Impfung und Aufrufe, Kinder zu «schützen». Laut Belga organisierten «verschiedene europäische Gruppen» die Demonstration.

(L'essentiel/DPA/mur)