Margaret erhielt als Erste den Biontech-​​Impfstoff

Sie ist das Gesicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie: Margaret Keenan hat in Großbritannien als erste Person überhaupt, die nicht an einer Studie teilgenommen hat, den Impfstoff von Biontech/Pfizer bekommen. Die 90-Jährige wurde am Dienstagmorgen um 7.31 Uhr im Coventry HoKrankenhaus geimpft, wie «Sky News» berichtet. Maggie, wie sie von ihren Freunden genannt wird, wurde die Impfung von der Krankenschwester May Parsons verabreicht.

«Ich fühle mich sehr privilegiert, als erste Person gegen Covid-19 geimpft zu werden», sagte sie. «Ich freu mich sehr wieder Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, nachdem ich für fast ein Jahr alleine war.»

Vor allen EU-Staaten hat Großbritannien am Dienstag mit flächendeckenden Impfungen gegen Corona begonnen. Zuerst erhalten über 80-Jährige, Mitarbeiter und Bewohner in Pflegeheimen sowie besonders gefährdetes medizinisches Personal das Mittel des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer. Dabei handelt es sich um etwa sechs Millionen Menschen. Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem «riesigen Schritt vorwärts».

50 Kliniken sollen als Impfzentren dienen. Die Behörden zeigten sich bereit: «Alle Teile des Vereinigten Königreichs haben Dosen mit dem Corona-Impfstoff erhalten», schrieb Gesundheitsminister Matt Hancock bei Twitter.

(L'essentiel/Denis Molnar)