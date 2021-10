Italien befürchtet massive Ausschreitungen

Ab Freitag müssen in Italien alle Arbeitnehmende am Arbeitsplatz im Besitz des Grünen Passes sein. Wer ab dann nicht geimpft, genesen oder getestet ist, muss mit einer Suspendierung rechnen. Corona-Tests sind nur für Menschen kostenlos, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.

Demonstrationen arteten aus

Als diese Regelung bekannt wurde, kam es letzten Samstag in Rom zu Demonstrationen und Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und gewalttätigen Demonstrierenden. Mehrere Hundert Menschen versuchten zum Parlament zu marschieren. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, um sie zu stoppen. Bei den Zusammenstössen wurden mehrere Demonstrantinnen und Demonstranten festgenommen. Das Innenministerium sprach danach unter anderem von «unerträglichen Gewalttaten.»

3000 Polizisten in Position

Nun hat das italienische Innenministerium die Situation analysiert und sah offenbar ein, dass die Polizei ihre Aktivitäten intensivieren muss. Dafür wurde ein Präventionsplan für die nächsten Proteste ausgearbeitet.

Sollte zum Beispiel der italienische Gewerkschaftsbund CGIL mehr als 20’000 Menschen mobilisieren können, auf der Piazza San Giovanni zu demonstrieren, werden circa 3000 bewaffnete Polizisten und Polizistinnen eingesetzt um die Demonstration in Schach zu halten und die institutionellen Plätze zu schützen, schreibt der «Corriere de la Sera». Zudem würden sensible Ziele präventiv beobachtet und einschlägige Webseiten und Social-Media-Kanäle verstärkt überwacht.

Armeeaufgebot für nahenden G20 Gipfel

Ende Oktober wird zudem ein G20-Gipfel in Rom stattfinden. Um dort einen sicheren Ablauf zu gewährleisten sei es notwendig, zusätzlich 500 Soldaten und Soldatinnen einzusetzen, teilte das Ministerium am späten Mittwochabend mit. Außerdem werde die Überwachung des Luftraums über der Hauptstadt und an «sensiblen Zielen» verstärkt. Die Polizei will auch hier Webseiten und die sozialen Medien ins Visier nehmen.

Die Corona-Passpflicht betrifft rund 23 Millionen Arbeitnehmende in Italien. Bislang musste der Corona-Pass bereits in den Innenräumen von Restaurants, in Kinos oder Sportstadien, in Intercity-Zügen, Strafen und auf Inlandflügen vorgelegt werden.



(L'essentiel/Philippe Coradi)