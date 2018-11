Was tut die EU eigentlich für mich in Luxemburg?

«Die EU? Was macht die schon für mich?»: Diese Frage haben sich wohl wohl schon viele Bürger gestellt. Auf einer neuen interaktiven Website können sich Bewohner der Union jetzt informieren, wie sich das Engagement der EU konkret in ihrem Alltag auswirkt.

Die Website, die vom wissenschaftlichen Dienst des Europaparlaments ausgearbeitet wurde, ist in drei Rubriken unterteilt: Unter «In meinem Leben» sind zahlreiche Beispiele aufgelistet, wie die EU Rechte und Freiheiten ihrer Bürger schützt, etwa bei Flugreisen, grenzüberschreitendem Arbeiten oder Nichtraucherschutz. Ein weiterer Bereich trägt den Titel «Im Fokus»: Dort werden die wichtigsten politischen Errungenschaften der vergangenen Jahre hervorgehoben.

Die EU in Luxemburg

In der Rubrik «In meiner Region» finden sich auch Informationen über EU-Projekte in Luxemburg – allerdings nur auf Französisch und Englisch. So wird etwa erklärt, dass Luxemburg Sitz mehrerer EU-Institutionen wie dem Europäischen Gerichtshof oder des EU-Rechnungshofs ist. Weitere Beispiele, die aus Sicht der Union für das Leben der Menschen in Luxemburg bedeutsam sind:

Das von der EU geschützte Herkunftssiegel «AOP Moselle Luxembourgeoise» garantierte die Qualität der Luxemburger Weine.

Im Ösling werden das Edward-Steichen-Lycée in Clerf und die Landwirtschaftsschule Gilsdorf (Start: 2020) von der Europäischen Investitionsbank finanziell unterstützt.

«Au Poule’Allier», ein gemeinsames Projekt der Behindertenwerkstatt Coopérations in Wiltz und des Naturhaff in Derenbach zur Schaffung von acht Arbeitsplätzen für Menschen mit leichter geistiger Behinderung.