Parlamentarier rufen 160 Porno-​​Seiten pro Tag auf

Zwischen Juni und Oktober vergangenen Jahres hat es im britischen Parlament 24.473 Versuche gegeben, auf Porno-Seiten zuzugreifen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Press International sollen auf Computern und elektronischen Geräten von Abgeordneten und Mitarbeitern des Parlaments alle neun Minuten Websites mit pornografischem Material aufgerufen worden sein.

Wie der «Guardian» berichtet, wird die offizielle Statistik wenige Wochen nach dem Rücktritt von Kabinettsminister Damian Green bekannt gemacht. Green hatte kurz vor Weihnachten nach Belästigungsvorwürfen und Berichten über Pornografie auf seinem Dienstrechner seinen Hut nehmen müssen.

Ein Parlamentssprecher betonte, dass es sich bei den Versuchen, Porno-Seiten aufzurufen, nicht um Zugriffe, sondern lediglich um unbeabsichtigte Aufrufe handle. Die meisten von ihnen seien ohnehin vom internen Netzwerk blockiert worden. Die Statistik zeigt zudem, dass es in den letzten zwei Jahren einen starken Rückgang an Aufrufen gab. So filterte das System «nur» 113.208 Versuche im Jahr 2016 heraus, während es im Jahr zuvor 213.020 gewesen waren.

May kündigt Kabinettsumbildung an

Die britische Premierministerin Theresa May nimmt den Rücktritt Greens nun zum Anlass, ihr Kabinett weitgehend umzubilden. In einem BBC-Interview am Sonntag sagte May, sie werde «Änderungen vornehmen». Als Kandidat für die Nachfolge Greens gilt Gesundheitsminister Jeremy Hunt. Am Montag ernannte sie den stellvertretenden Einwanderungsminister Brandon Lewis zum neuen Vorsitzenden ihrer Konservativen Partei. Er ist damit Nachfolger von Patrick McLoughlin. Lewis bekleidet zudem wie zuvor schon McLoughlin das Amt eines Ministers ohne Geschäftsbereich. Die prominentesten Figuren in Mays Kabinett haben wohl nichts zu befürchten. Das berichten zumindest britische Medien unter Berufung auf Regierungskreise.

Demnach bleiben Außenminister Boris Johnson, Finanzminister Philip Hammond, Innenministerin Amber Rudd und Brexit-Minister David Davis auf ihren Posten. Zuletzt war vor allem über die Zukunft Johnsons und Hammonds spekuliert worden. Als Wackelkandidaten gelten Wirtschaftsminister Greg Clark, Bildungsministerin Justine Greening und Andrea Leadsom, die als Fraktionssprecherin an Kabinettssitzungen teilnimmt.



(L'essentiel/kle/sda/afp)