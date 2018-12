Macron dankt Sicherheitskräften

Artikel per Mail weiterempfehlen

Emmanuel Macron est à Strasbourg pour rendre hommage aux victimes de l'attaque pic.twitter.com/TikKh76cEE — BFMTV (@BFMTV) 14 décembre 2018

Drei Tage nach dem Terroranschlag mit vier Toten in Straßburg ist Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in der elsässischen Metropole eingetroffen. TV-Bilder zeigten den 40-Jährigen am Freitagabend auf dem Place Kléber im Herzen der Stadt.

Macron legte unter dem Denkmal für den elsässischen General Jean-Baptiste Kléber eine weiße Rose nieder. Unter den Denkmal standen viele Kerzen. Macron dankte anschließend den auf dem zentralen Platz versammelten Sicherheitskräften.

Der Élyséepalast hatte angekündigt, Macron wolle auch mit Familien der Opfer sprechen. Der Staatschef war vorher beim EU-Gipfel in Brüssel gewesen. Polizisten hatten den mutmaßlichen Attentäter Chérif Chekatt am Donnerstagabend im Straßburger Stadtteil Neudorf getötet. Er soll für den schweren Terroranschlag am Dienstagabend verantwortlich sein.

(L'essentiel/dpa)