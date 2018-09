Trump bezeichnet Juncker als «tough cookie»

Jean-Claude Juncker scheint bei Donald Trump Eindruck hinterlassen zu haben. «Jean-Claude ist ein zäher Mann. Er ist ein guter Mann, ich mag ihn», sagte Trump am Dienstag in Washington. «Aber er ist zäh, er ist gemein. (...) Er ist ein harter Brocken (‹tough Cookie› auf Englisch, Anm.).»

Trump erzählte auch, wie er Juncker angeblich an den Verhandlungstisch brachte. «Ich sagte: OK, wir brauchen nicht mehr nachzuverhandeln. Wir belegen die Millionen Autos, die Sie in die USA bringen, einfach mit Steuern.» Die Folge laut dem US-Präsidenten: «Er kam aus Europa sofort in mein Büro. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass die so schnelle Flugzeuge haben», scherzte der Republikaner.

Juncker und Trump hatten den Handelsstreit zwischen den EU und den USA im Juli mit einem Kompromiss vorerst entschärft. Bei einem Gespräch im Weißen Haus einigte man sich darauf, dass keine neuen Zölle auf die Einfuhr europäischer Pkw in die Vereinigten Staaten erhoben werden. Allerdings gibt es nach wie vor offene Fragen, was die praktische Umsetzung der Vereinbarung betrifft.

Trumps Aussagen über Jean-Claude Juncker ab Minute 54:33:

(L'essentiel/afp)