Juncker sieht EU-​​Zukunft optimistisch

Derzeit gehen die Meinungen der 27 EU-Staaten zum Thema Migration stark auseinander. Nach dem informellen EU-Gipfel in Salzburg scheint sich dies jedoch zu ändern. Das schreibt zumindest die österreichische Tageszeitung «Der Standard» in Wien über den Zustand der Europäischen Union am Freitag:

«Pessimisten glauben, dass der Zerfall der Union nicht mehr abzuwenden ist. In Salzburg gab es aber – wenngleich nur zart sichtbar – auch erste Signale in eine ganz andere Richtung. Nach jahrelangem Streit zeigt sich plötzlich die Bereitschaft, beim leidigen und fast unlösbar scheinenden Thema Migration konkrete Schritte zu einem gemeinsamen Vorgehen zu setzen. Sogar Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker meinte, er sei jetzt optimistischer als zuvor.

Beim Brexit wird das Bild noch klarer. Wenn die Briten erst einmal ausgetreten sein werden, wird die verbleibende EU-27 weiter zusammenrücken, bei allen Widersprüchen, die es derzeit gibt.»

(L'essentiel/dpa)