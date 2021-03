Tourismus sorgt bei Einheimischen für Unmut

Alleine am Sonntag erwartete Tui-Balearen-Chef Ian Livesey knapp 1100 Urlauber aus Deutschland, die mit sieben Flügen nach Mallorca kamen. Seitdem sind es noch mehr geworden. Für viele ist es eine «Notlösung», weil sie bei der Rückkehr nicht in Quarantäne müssen. So richtig Party kann man aber nicht machen, denn Lokale müssen – wie auch in Luxemburg – um 23 Uhr schließen.

Viele Einheimische dürften zudem keine Freude an den ausländischen Besuchern haben. Ihnen ist es nämlich bis nach Ostern untersagt, in eine andere Region innerhalb des Landes zu reisen. Die Bilder von deutschen Besuchern auf Mallorca, haben laut «Reuters» bei vielen bereits für Unmut gesorgt.

Inzidenz steigt

Bei der Einreise auf Mallorca ist ein negativer PCR-Test nötig. Dieser wird sowohl beim Check-in vor dem Abflug als auch bei der Ankunft kontrolliert. Die Corona-Zahlen liegen derzeit niedrig, steigen aber nach Wochen des Rückgangs gerade wieder an. Die 7-Tages-Inzidenz stieg innerhalb einer Woche von 20 auf 30.

Jetzt folgt die Notbremse: Wie die Zeitung «Diario de Mallorca» den Wirtschaftsminister der Balearen, Iago Negueruela, am Dienstag zitiert, habe man es nicht darauf angelegt, zu Ostern schon ausländische Touristen zu beherbergen. «Für uns hat Ostern keine Priorität. Wichtig ist es, die Sommersaison zu sichern», so der spanische Politiker.

Negueruela schiebt die Verantwortung für die Anreise der Touristen den Regierungen Spaniens und Deutschlands zu. Bloß: Francina Armengol, Regierungschefin der Balearen, hatte deutsche Touristen kürzlich explizit eingeladen.

(L'essentiel/red)