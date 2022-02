Weichen Agenten die Verteidigung von Kiew auf?

Von ukrainischer Seite heißt es, russische Agenten würden hinter den Linien der Verteidiger operieren. Am Donnerstag um 1 Uhr Ortszeit (Mitternacht in Luxemburg) warnte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in einer Ansprache vor «feindlichen Sabotagegruppen» in der Hauptstadt Kiew. Er forderte die Bevölkerung auf, vorsichtig zu sein und sich an die Ausgangssperre zu halten.

Der «Kyiv Independent» vermeldete um 10 Uhr Ortszeit (9 Uhr in der Schweiz), dass russische Saboteure ukrainische gepanzerte Truppentransporter unter ihrer Kontrolle gebracht haben. Die Agenten hätten ukrainische Uniformen getragen und seien festgenommen und erschossen worden, so Anton Heraschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministeriums. Unabhängige Bestätigungen russischer Geheimoperationen stehen aus.

Verführung, Konflikt schnell zu beenden

Sicherheitsforscher Niklas Masuhr hält es für möglich, dass Saboteure bei der zurückgeschlagenen Luftlandeoperation am Donnerstag bei einem Flughafen nahe Kiew «eingesickert» sind. Dabei hätten sie sich ukrainischer Uniformen und Fahrzeuge bemächtigen und in die Hauptstadt gelangen können. «Das schürt die Unsicherheit in der Bevölkerung, wenn russische Truppen anders als erwartet auftauchen», sagt Masuhr.

Was der Auftrag der mutmaßlichen Saboteure gewesen sein soll, ist unbekannt. «Sie können kritische Infrastruktur wie Stromkraftwerke unter ihre Kontrolle bringen», erklärt Masuhr. Das habe den Vorteil gegenüber einer Zerstörung aus der Luft, dass man die Anlage wieder anschalten könne.

Allerdings seien solche Operationen immer mit einem großen Risiko verbunden, benötigten aber verhältnismäßig wenig Aufwand. «Möglicherweise überschätzt man in Russland den militärischen Wert solcher Einheiten», sagt Masuhr. Man verfalle dem Glauben, einen Konflikt schnell mit einem gezielten Schlag zu beenden. Bei der Annexion der Krim hat das funktioniert und die USA machen mit gewagten Spezialeinsätzen immer wieder Schlagzeilen. Wie wirksam solche Einsätze in einem offenen Krieg sind, bleibt abzuwarten.

