Votum soll bis 21. Januar stattfinden

Laut Medienberichten soll das eigentlich für Dienstag, 11. Dezember, geplante Brexit-Votum nun spätestens bis zum 21. Januar stattfinden.

Wegen der massiven Widerstände gegen ihre Brexit-Lösung hat die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag eine hektische Rettungsmission durch halb Europa gestartet. Der Hoffnung auf Nachbesserung des Austrittsvertrags erteilte die EU aber eine klare Absage. Bestenfalls «Klarstellungen und Interpretationen» seien denkbar, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

May hatte wegen einer drohenden Niederlage die geplante Abstimmung im britischen Parlament über ihr mit der Europäischen Union vereinbartes Brexit-Paket verschoben. Stattdessen kündigte sie an, weitere «Zusicherungen» der EU zu erreichen und so die Bedenken im Unterhaus auszuräumen.

(L'essentiel/dpa)