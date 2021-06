HC Strache von brennender Luxusjacht gerettet

Der Rechtspolitiker und frühere Chef der österreichischen PArtei FPÖ war mit seinen erwachsenen Kindern und Freunden am Sonntag auf einer Motorjacht vor der Küste Kroatiens bei Biograd auf einem Törn, als im Maschinenraum des Schiffes ein Feuer ausbrach, wie «Heute» berichtet. «Der Kapitän und die Männer an Bord haben sofort versucht, mit Feuerlöschern den Brandherd einzudämmen. Die Kinder wurden aufgeweckt, die Feuerwehr wurde gerufen. Leider kam diese erst nach einer Stunde und 45 Minuten zum Boot, als dieses nicht mehr zu retten war», schildert der 52-Jährige gegenüber der Zeitung.

Ein anderes Boot von Touristen aus der Steiermark fuhr zum havarierten Schiff– einer 22 Meter langen, zweimotorigen Luxusjacht des Typs Azimut 68 Fly im Wert von über 650’000 Euro – und nahm die insgesamt sieben Personen an Bord. Diese hätten zuvor in aller Eile das Nötigste eingepackt, so Strache. Danach sei es an Bord der brennenden Jacht zu Explosionen gekommen. «Alle Beteiligten sind froh, dass sie rechtzeitig, gesund und unverletzt diesen Schock überlebt haben», berichtet der Politiker. Angeblich waren weder Unachtsamkeit noch Alkohol im Spiel.

Ausreise wird Strache verwehrt

Warum es zum Feuer gekommen war ist noch unklar. Bis die Umstände des Brandes geklärt sind, wird den Österreichern offenbar die Ausreise verweigert. Am Donnerstag sollte Strache in Österreich vor dem sogenannten Ibiza-Ausschuss aussagen und am 6. Juli wartet ein Gerichtstermin wegen der Annahme von Bestechungsgeldern auf ihn. Strache war 2019 nach der Veröffentlichung eines heimlich aufgenommenen Videos, das Strache als offenbar anfällig für Korruption zeigte, als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurückgetreten, die Partei schloss ihn danach aus. Angeblich soll es im Video auch um Sex und Kokainkonsum gegangen sein.

